Pornoster getuigt hoe ze met de dood bedreigd werd door ISIS na een scene waarin ze een hoofddoek droeg

Mia Khalifa werkte al jaren in de porno-industrie. Maar één erotische video schoot bij enkele kijkers in het verkeerde keelgat. Toen de producers haar vroegen om een hijab aan te doen tijdens een seksscène voor de camera, volgde er een stortvloed van negatieve reacties. De pornoster kreeg zelfs doodsbedreigingen van de Islamitische Staat, zo getuigde ze vrijdag tijdens radioprogramma Up All Night.

“Toen de producers binnenliepen met het script en me vertelden wat ik moest aan doen, keek ik hem recht in de ogen en zei: ‘Willen jullie dat ze me vermoorden, of zo?’ Nog geen week later begonnen de doodsbedreigingen op te stapelen”, vertelt de voormalige pornoster in het interview, wanneer ze terugdenkt aan haar drie maanden in de branche in 2015.

Vanuit alle kanten werd ze belaagd. “Het hele Midden-Oosten was tegen mij”, zucht ze. “Libanon wilde me niet meer, mijn familie onterfde me. Bijna elke moslim op Twitter kwam met virtuele rieken achter mij aan.” Als ze nu terugkijkt op de productie van dat filmpje, wou ze dat ze ‘nee’ had gezegd en de hijab had gelaten voor wat het was. “Maar ik was maar 21 en heel braaf. Ik besefte niet dat ik dat kon vragen.”

Maar haar keuze had zware gevolgen: de bedreigingen bleven immers niet bij cyberpesten, ze kreeg ook heel reële angstaanjagende problemen. “Islamitische Staat bewerkte met photoshop een foto van een persoon die onthoofd werd, maar dan met mijn gezicht op. En ze stuurden een Google Streetview van mijn appartement naar mij, samen met een bedreiging. Nadien hackten ze mijn Instagramaccount en stuurden allemaal propaganda van ISIS naar mijn volgers, totdat het platform ingreep. Op eender welke manier maakten ze hun intenties duidelijk.”