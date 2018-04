Burgemeester die opstapte na zwaar ongeval, verdwijnt niet helemaal van politieke toneel

Brakel - Nadat waarnemend burgemeester Stefaan Devleeschouwer vrijdag in zijn functie ontslag na zijn betrokkenheid bij een ongeval waarna hij positief blies en zijn rijbewijs kwijtraakte, volgt een stoelendans in het schepencollege. Devleeschouwer verdwijnt niet uit de gemeenteraad en wordt opnieuw schepen.

In deze krant kon u al lezen dat eerste schepen Hedwin De Clercq (SP.A) tijdelijk plaatsvervangend burgemeester is. Zondag ondertekende de paarse coalitie al de voordracht van vierde schepen Marleen Gyselinck (Open VLD) om de nieuwe waarnemend burgemeester te worden. Zij zal voorgedragen worden op de gemeenteraad op woensdag 2 mei.

Stefaan Devleeschouwer (Open VLD) verdwijnt niet uit de gemeenteraad. Hij wordt opnieuw schepen, een functie die hij al uitoefende voor hij waarnemend burgemeester werd.

Door het opstappen van Devleeschouwer als waarnemend burgemeester slachtoffert de Open VLD wel - tijdelijk - waarnemend schepen Peter Vanderstuyf. Die trad op 2 oktober van vorig jaar in functie.

Eerst eed afleggen

De voormalige majoor bij de Generale Staf moest op zijn pensioen wachten vooraleer het (waarnemend) schepenambt te mogen uitoefenen. Door het ontslag van Devleeschouwer moet Vanderstuyf enkele weken weer als gewoon gemeenteraadslid fungeren.

Hij kan niet op 2 mei direct weer opgevist worden als waarnemend schepen. Daarvoor moet eerst Marleen Gyselinck de eed als waarnemend burgemeester afleggen in de hand van gouverneur Briers in Gent. Vanderstuyf moet wachten tot de eerste gemeenteraad na 2 mei voor hij opnieuw waarnemend schepen kan worden. Zo wordt hij als het ware een beetje het ‘derde slachtoffer’ van het ongeval dat woensdag gebeurde na het grootste slachtoffer, een Brakelaar die aangereden werd en nog steeds met zware verwondingen in het ziekenhuis ligt en de ontslagnemende Devleeschouwer.

“Zondag ondertekende de coalitie, dus ook de SP.A, al de voordracht tot waarnemend burgemeester van Marleen Gyselinck”, bevestigt minister van Staat Herman De Croo (Open VLD). “Ook de voordracht voor Peter Vanderstuyf als waarnemend schepen na de eedaflegging van Marleen werd door beide partijen ondertekend.”