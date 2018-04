Dit vinden expats het grootste probleem van Brussel

Brussel - Het verkeer is het grootste probleem van Brussel. Dat vinden naast de inwoners van onze hoofdstad ook expats die uit het buitenland naar Brussel afzakken. Ook de vuile straten worden als storend ervaren, blijkt uit een enquête van The Bulletin.

The Bulletin peilde bij 840 in Brussel wonende expats naar de problemen die zij hebben met hun nieuwe woonplaats. Met stip op nummer één: het verkeer. Het stoort 91 procent van de expats duidelijk dat er zoveel verkeersdrukte is in Brussel en ze vinden dat er iets aan gedaan moet worden. Brussel staat, net als Antwerpen, bekend als een van de Europese steden met de slechtste verkeerssituatie.

Waar 86 procent van de expats zich aan stoort, zijn de vuile straten in Brussel. Ze zullen daarover debatteren op Brussels Moves!, een gratis evenement waar lokale politici - waaronder mobiliteitsminister Pascal Smet - zullen praten over het beleid.