Donald Trump geeft zwarte bokslegende mogelijk gratie, met dank aan Sylvester Stallone

Donald Trump denkt erover na om Jack Johnson, de eerste zwarte bokskampioen in de VS, gratie te verlenen. Wat de Amerikaanse president op andere gedachten heeft gebracht? Een telefoontje van Sylvester Stallone.

Foto: AP

Jack Johnson is een echte bokslegende in Amerika. In 1908 werd hij de eerste zwarte wereldkampioen bij de zwaargewichten, na een heroïsch duel tegen een blanke bokser uit Canada in Australië. Twee jaar later leidde een bokswedstrijd tegen de blanke Jim Jefferies in Reno, Nevada, tot dodelijke rellen tussen blanke en zwarte Amerikanen. Johnson won de kamp, maar veel geniet had hij er niet van.

In 1913 werd Johnson ervan beschuldigd een prostituee over de staatsgrenzen gesmokkeld te hebben. Als zwarte man voor een volledige blanke jury, gaf hij al snel alle hoop op. “Elf van die mensen willen mij de doodstraf geven, de andere wil me ophangen. En ze hebben nog niet eens iets van bewijsmateriaal. Ach, ze hebben Jezus gekruisigd, waarom mij dan ook niet?”

De bokskampioen bleef niet bij de pakken zitten en vluchtte naar Europa. Pas in 1920 kwam hij terug naar de VS, waar hij een jaar werd opgesloten.

Cultfiguur

Het leven van Johnson werd in 1946, toen hij 68 jaar oud was, beëindigd door een fataal auto-ongeval. Hij kreeg een iconische status in de VS: er verschenen films, boeken en documentaires over hem en Miles Davis maakte een jazzplaat over hem.

Foto: REUTERS

Sinds het begin van deze eeuw gaan veel stemmen op om de bokser na zijn overlijden alsnog gratie te verlenen en vrij te pleiten van de zonden waarmee hij overladen is. George W Bush en Barack Obama gingen daar niet op in, maar Donald Trump heeft te kennen gegeven dat hij het wel degelijk overweegt.

Sylvester Stallone

Wat er nodig was om Trump zover te brengen? Een telefoontje van Sylvester Stallone, de Hollywood-acteur die in Rocky een blanke bokser speelde. “Hij heeft me vandaag gebeld”, tweette Trump. “De bokscarrière van Johnson was fenomenaal, maar zijn leven was complex en controversieel. Anderen hebben er de voorbije jaren al naar gekeken en de meesten dachten dat het al gebeurd zou zijn. Maar ja, ik overweeg een volledig pardon voor Johnson.”