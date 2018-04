“Melania Trump lijkt zoveel gelukkiger naast Barack Obama”

De Amerikaanse president Donald Trump was niet aanwezig op de begrafenis van Barbara Bush, dus stuurde hij zijn vrouw Melania. Zij zat in de kerk naast voormalig president Barack Obama, voerde een vriendelijke gesprekje met hem - en dat is enkele alerte toeschouwers niet ontgaan.

Op Twitter circuleert een foto van Melania die, hoewel op een begrafenis, breed lachend naast Barack Obama zit. Heel wat anders dan de stuurse blik waarmee ze meestal aan de zijde van haar echtgenoot verschijnt. “Melania ziet er gelukkiger uit dan ooit. Zou je het ook niet zijn wanneer je elke dag bij Donald moest zijn en plots naast Barack mocht zitten?”, klonk het op Twitter. Phillippe Reines, een adviseur van Hillary Clinton, had een vergelijkbare uitleg voor de plotse glimlach van Melania. “Obama is een grappige man, maar hier zie je een vrouw die weg wil van een monster en eraan herinnerd wordt hoe waardigheid eruitziet”.

Melania looks happier at a funeral than she has in ages. Wouldn’t you too if you went from being with Donald every day to sitting next to Barack?

Melania Trump krijgt regelmatig commentaar op haar geforceerde houding wanneer ze aan de zijde van haar echtgenoot in het openbaar verschijnt. Volgens insiders zou ze ongelukkig zijn in het Witte Huis, omdat ze haar privacy kwijt is en dagelijks geconfronteerd wordt met schandalen, zoals de vermeende affaire van haar echtgenoot met pornoster Stormy Daniels.