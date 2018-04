“Stop met lopen”: deelnemers Ten Miles worden massaal onwel, Rode Kruis heeft handen meer dan vol

Antwerpen - De organisatoren van de Ten Miles in Antwerpen raden lopers aan om te stoppen. Het Rode Kruis kan het grote aantal onwel geworden deelnemers niet langer aan.

De grootste vijand van de lopers is dit jaar niet hun conditie of hun medelopers, maar de hitte. Het is zalig lopen in de zon, maar zoals gevreesd gingen heel wat deelnemers in het rood en werden ze onwel. Het Rode Kruis heeft de handen meer dan vol en is overbelast. Het medisch interventieplan werd dan ook afgekondigd.

“De capaciteit van de hulpdiensten is doorheen de dag al opgedreven”, zegt Gert Van Goolen van Golazo. “Zo zijn er momenteel bijvoorbeeld 118 ambulances ter beschikking, maar het maximum is bereikt. De deelnemers lopen in de volle zon van bij de start, waardoor er veel lopers bijstand nodig hebben. Voorlopig hebben wij geen weet van kritische slachtoffers, maar wel van enkele mensen die tijdelijk het bewustzijn verloren.”

Klok uitgezet

“De lopers worden in de bevoorradingszones, waar we de mogelijkheid hebben om te communiceren, aangemaand om trager te lopen, te pauzeren, te stoppen of te wandelen. De klok is uitgezet. We hebben met andere woorden het wedstrijdelement weggehaald.”

Golazo wilde met deze maatregelen vooral erger voorkomen. “Als we niks deden, hadden we geen mogelijkheden meer om in te grijpen bij ernstige incidenten. Dat zou onverantwoord zijn. Er zijn onderweg ook twee filterblokkades opgeworpen, zodat iedereen het rustiger aan moet gaan doen.”

40.150 lopers

Aan de Ten Miles, waarin de deelnemers kunnen kiezen tussen afstanden van 1,4, 5 en 16 kilometer. 40.150 lopers stonden zondagvoormiddag aan de start.