Scheidsrechter legt voetbalmatch stil wegens ‘anti-Waalse’ gezangen

De voetbalwedstrijd tussen Geel en Virton in de eerste amateurdivisie - het vroegere derde klasse - is zaterdagavond een tijdlang stilgelegd wegens “anti-Waalse” gezangen.

Tijdens het duel tussen Geel en Excelsior de Virton hief een kleine groep thuissupporters verschillende keren anti-Waalse gezangen aan. Een eerste keer liet scheidsrechter Guillaume Chassepière via de stadionmicrofoon omroepen dat de supporters daarmee moesten stoppen.

Toen niet veel later dezelfde gezangen opnieuw weerklonken van de tribune, riep hij de 22 spelers meteen binnen, naar de kleedkamers, en legde hij de wedstrijd vijf minuten stil. Nadat de spelers terug het veld opkwamen, hielden de supporters zich stil. Uiteindelijk kon de match uitgespeeld worden (om op 1-1 te eindigen).

“Maar als ze opnieuw waren beginnen zingen, had ik de wedstrijd definitief stilgelegd”, vertelt Chassepière in de kranten van L’Avenir. Dat zou betekend hebben dat Geel de wedstrijd met forfaitcijfers had verloren. “Dat is nu eenmaal het reglement”, zegt Chassepière.

Dat wordt bevestigd door Stefan Van Loock, woordvoerder van de Koninklijke Belgische Voetbalbond. “Ook gezangen die duidelijk gericht zijn tegen één bevolkingsgroep worden beschouwd als racistisch. De scheidsrechter wordt dan verondersteld in te grijpen. Dat kan gebeuren omdat hijzelf de gezangen waarneemt, of omdat hij erop wordt aangesproken door een speler. Bij een derde waarschuwing kan hij de match definitief stilleggen.”

Op basis van het scheidsrechterlijk verslag kan het bondsparket bovendien beslissen om de betrokken club naderhand te vervolgen. “Ik ken niet de exacte omstandigheden en heb het verslag niet gezien, maar wellicht krijgt dit nog een staartje.”

Dat er wordt opgetreden tegen racistische slogans of gezangen, gericht tegen Afrikaanse spelers bijvoorbeeld, komt wel vaker voor. Maar omwille van anti-Waalse gezangen is het toch vrij uitzonderlijk, zegt Van Loock. In 2009 werd er voor het eerst opgetreden tegen Antwerp - weliswaar na de westrijd - voor anti-Waalse gezangen, ook al tegen Virton. En in 2011 legde scheidsrechter Jérome Nzolo een wedstrijd van Racing Genk stil.