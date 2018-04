Rupelstreek grijpt naast wereldrecord voor langste toost

Boom - Toerisme Rupelstreek is er zondag niet in geslaagd om het wereldrecord voor de lange toost op zijn naam te schrijven. 1.060 mensen hieven het glas in De Schorre in Boom, maar er waren meer dan 1.233 deelnemers nodig om het record te verbreken.

Het huidige record van 1.233 deelnemers staat op naam van de stad Anadia in Portugal en werd in juni 2013 gevestigd. Toerisme Rupelstreek had tweeduizend deelnemers als doel gesteld. “Er waren 1.349 mensen die zich op voorhand geregistreerd hadden, maar officieel hebben 1.060 mensen met hun glas streekbier geklonken”, zegt Karin De Mulder van Toerisme Rupelstreek.

Geen nieuw wereldrecord, maar toch is de organisatie tevreden. “Het uiteindelijke doel was om de Rupelstreek in de kijker te zetten en dat is ruimschoots gelukt. Meer dan tweeduizend mensen zijn naar de opening van het nieuwe toeristische seizoen gekomen en konden kennismaken met wat de Rupelstreek te bieden heeft.”