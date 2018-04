“Al meer dan 20 doden bij betogingen in Nicaragua”

De zware protesten tegen een hervorming van de sociale zekerheid in het Centraal-Amerikaanse Nicaragua hebben al meer dan twintig levens geëist. Dat meldt Cenidh, een Nicaraguaanse mensenrechtenorganisatie.

De betogingen gingen woensdag van start, in verschillende steden. “We vermoeden dat al meer dan twintig doden zijn gevallen, maar we verifiëren dat momenteel omdat er veel desinformatie is”, aldus Cenidh-voorzitter Vilma Nuñez. “De situatie is ernstig, en dat bemoeilijkt onze mogelijkheden om berichten bevestigd te krijgen.”

Noch de regering, noch de politie antwoordde op vragen om de dodental te bevestigen. De laatste officiële balans, vrijdag, maakte melding van tien doden, de krant ‘La Prensa’ had het over meer dan 30 doden.

Zaterdagavond braken nieuwe rellen uit tussen jonge betogers en de oproerpolitie in hoofdstad Managua, na een televisietoespraak van president Daniel Ortega. In de stad Bluefields, in het oosten, is zaterdag de Nicaraguaanse cameraman Miguel Angel Gahona doodgeschoten. Hij was op dat moment beelden aan het maken van rellen tussen betogers en politie. Volgens de regering kwam hij om bij een aanval door “criminele ngo’s”.

Ortega wil onder meer de pensioenen met 5 procent verlagen en een verhoging tot 22,5 procent opleggen van de bijdragen voor de sociale zekerheid, om het tekort in die sociale zekerheid in te perken. De protesten van deze week zijn de gewelddadigste sinds Ortega elf jaar geleden president werd. Ortega heeft zaterdag beloofd dat zijn regering de dialoog wil aanknopen, zonder te zeggen wanneer die dialoog zou starten. Hij zei ook dat de betogingen werden gefinancierd door extremistische organisaties “uit de Verenigde Staten”.