Werken station Gent-Sint-Pieters wellicht pas klaar tegen 2026

Gent - In Gent bezochten zondag 400 geïnteresseerden vandaag de werf aan het station Gent Sint-Pieters, waar al sinds 2010 aan gewerkt wordt. De einddatum voor de oplevering van het nieuwe station, waarbij elk spoor op een soort viaduct komt te liggen, is al enkele keren opgeschoven. Zonder onvoorziene omstandigheden kan nu alles afgerond worden eind 2026.

“We bouwen niet enkel een nieuw station, maar ook een nieuw stadsdeel”, zegt Gisèle Rogiest van Infopunt Project Gent Sint-Pieters. “De moeilijkheid bij deze werf is dat je slechts twee sporen tegelijk uit dienst kan nemen om de regeling niet te verstoren. En voor elk viaduct is twee jaar nodig.” Aanvankelijk was moeilijk in te schatten hoe lang het zou duren om elke viaduct te bouwen. Zo is de planning telkens bijgesteld.

De volledige site wordt, indien alles vlot loopt, in 2026 afgewerkt.