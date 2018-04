Mont Saint-Michel opnieuw toegankelijk na evacuatie

De Mont Saint-Michel is zondagnamiddag weer vrijgegeven voor het publiek. De toeristische trekpleister voor de Franse Normandische kust was ‘s ochtends geëvacueerd en afgesloten omdat een onbekende man dreigingen zou hebben geuit tegenover de ordediensten. Naar de verdachte is het zondagmiddag nog altijd zoeken, maar voor het publiek is alle gevaar geweken, zei de prefect van het departement Manche op een persconferentie.

Rond 7.45 uur waarschuwde een gids op een shuttlebus naar de Mont Saint-Michel de politie dat een man tijdens het vervoer dreigende en verontrustende opmerkingen had gemaakt tegenover de politie en gendarmes. “Ik ga een agent doden”, zou hij volgens burgemeester Yann Galton geroepen hebben. De persoon werd gevolgd op de Mont Saint-Michel dankzij videobewaking voordat hij uit het oog werd verloren, zegt een bron dicht bij het dossier. De verdachte zou tussen de 20 en de 30 jaar oud zijn.

Op een persconferentie zei prefect Jean-Marc Sabathé kort na de middag dat alle gevaar geweken was en dat de Mont Saint-Michel weer vrij toegankelijk was. Een zestigtal agenten had in de uren daarvoor elke woning op het rotseiland doorzocht. Ook al werd de verdachte niet teruggevonden, toch kon Sabathé zeggen dat alle gevaar geweken was. “We zijn bijna zeker dat de verdachte zich niet meer op de Mont Saint-Michel bevindt”, zei hij.

Ongeveer dertig gendarmes en politieagenten blijft voorlopig ter plaatse om de veiligheid van de toeristen en de bewoners van de Mont Saint-Michel te verzekeren. Intussen gaat de zoektocht naar de verdachte man verder, een terroristisch motief kan wel al worden uitgesloten.