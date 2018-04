Belgische basketter verloor bijna zijn been bij de aanslagen, nu liep hij de Antwerp 10 Miles uit

Antwerpen - De Belgische basketter Sebastien Bellin liep zondagmiddag mee de AG Antwerp 10 Miles. Opmerkelijk, twee jaar na de aanslagen in Zaventem. Toen raakte Bellin zwaargewond aan zijn benen, maar de 2m06 grote basketter vocht terug. Hij bereikte de finish na net geen 2 uur lopen. “Het is emotioneel, want ik kreeg een tweede kans in het leven”, vertelde hij voor de wedstrijd aan Studio Brussel. “Vandaag loop ik voor de 32 andere slachtoffers.”

“Er zijn mensen die benen verloren zijn, ik verloor ook zelf bijna mijn been. De dood was plots heel dichtbij. Maar nu ben ik dankbaar dat ik dit kan doen. Dan ik kan blijven lopen, blijven leven”, vertelde Sebastien Bellin, die voor de start nog liet weten dat de stress hem parten speelde.

Uiteindelijk finishte hij in 1:57.48, maar dat was slechts bijzaak. “Het gaat me niet om de beste tijd of om de beste vorm. Voor mij gaat het om de finishlijn voorbij te steken, na alles wat ik en mijn familie hebben meegemaakt. De finish bestaat niet meer voor mij, nu ik een tweede kans heb gekregen. Die leidt gewoon naar de volgende finish.”