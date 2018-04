Manifestatie tegen aankoop van nieuwe jachtvliegtuigen

Zowat 150 mensen verzamelden zondagnamiddag in het Eeuwfeestpark in Brussel om te protesteren tegen de aankoop van nieuwe jachtvliegtuigen door België.

De actie werd georganiseerd door het platform “Geen gevechtsvliegtuigen” dat verschillende verenigingen groepeert, waaronder Vrede vzw, Greenpeace België, Broederlijk Delen en Oxfam België.

De manifestanten vormden een grote cirkel. Ze droegen letters met de boodschap in het Frans en het Nederlands “Geen gevechtsvliegtuigen”. Die slogan werd ook gescandeerd.

De deelnemers eisen een publiek debat voorafgaand aan elke beslissing. “Voor ons is dit een verspilling van geld”, aldus Ludo de Brabander van Vrede vzw. “Het gaat om miljarden euro’s die beter geïnvesteerd worden in een vredespolitiek.” De deelnemers vinden de vervanging van de huidige F-16’s niet gerechtvaardigd, onder meer omdat België omringd wordt door pacifistische landen. Ze willen het geld liever gebruiken voor het klimaat of de strijd tegen de armoede.