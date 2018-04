Pony zit vast in put, maar liefst 17 (zeventien!) mensen brengen redding

Tielt - Een 15-jaar oude pony overleefde zaterdagmiddag dankzij de brandweer een hachelijk avontuur in Tielt. Toen het paard in zijn stal in de Rijkegemkouterstraat stond, zakte het plots door de vloer. Het kwam in een voormalige beerput terecht die gevuld was met water. Enkel het hoofd van het dier stak nog boven het water uit.

Eigenaar Filip Vaernewyck riep rond 14.10 uur de hulp van de brandweer in om zijn pony zo snel mogelijk uit haar benarde situatie te verlossen. Dat bleek geen evidente karwei. De brandweerpost van Tielt beschikt over speciaal materiaal om dieren te redden, maar doordat de stal te laag was, kon het heftoestel niet worden opgesteld. “We hebben met touwen en mankracht de 500 kilo wegende pony naar boven moeten hijsen”, zegt Seppe De Pypere, die als duiker bij de brandweerzone Midwest als enige in het water ging.

Lichtjes verdoofd

Omdat het met zes brandweermannen niet lukte, kwamen nog zes andere collega’s versterking bieden. De veearts kwam ter plaatse om het dier lichtjes te verdoven en ook kennissen van Filip boden hulp. “Met achttien man hebben we de pony uiteindelijk uit de put gekregen”, zegt Seppe. “Eerst door de twee voorpoten naar boven te trekken en daarna door de touwen rond de heupen en de liezen te doen.”

De lastige karwei duurde tot rond 15.45 uur. Maar eind goed, al goed: de pony liep enkel wat oppervlakkige wonden op die door de veearts werden verzorgd en stond kort na het voorval alweer te grazen in de weide.