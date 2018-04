Jelle verdween drie jaar geleden, maar hier zijn ze hem nog altijd niet vergeten

Roeselare - Exact drie jaar nadat er een eerste wandeling werd georganiseerd voor de vermiste Jelle Vandemaele, organiseerde de vzw ‘Doorzetten voor Jelle’ gisteren opnieuw een wandeling voor de jonge Roeselarenaar die in april 2015 spoorloos verdween.

LEES OOK: Drie jaar na verdwijning Jelle (29) leven zijn ouders nog steeds in hoop: “Belangrijk dat we de zoektocht levendig houden”

Een zeventigtal personen haspelde zondagochtend een wandeling in Rumbeke af. Dit gebeurde na de jaarlijkse algemene vergadering van de vzw die gisterenmorgen plaats vond in zaal Den Hazelt in Rumbeke. “Het is belangrijk dat we de zoektocht naar Jelle levendig houden. We wisten dat er in vergelijking met drie jaar geleden een pak minder mensen zouden meewandelen”, aldus vader Dirk. Momenteel is er geen doorbraak in het dossier rond de Roeselaarse twintiger. Het parket gaf in het verleden aan dat de kans bestaat dat de Roeselarenaar omkwam in een container, maar die piste kon nooit bewezen worden. Ondertussen houdt de vzw de hoop dat Jelle teruggevonden wordt levendig. Tijdens de jaarlijkse vergadering van de vzw gaf een medewerkster van Child Focus een deskundige uitleg omtrent de werking van de organisatie