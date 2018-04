Manchester City viert titel met forfaitzege, De Bruyne vermaakt fans met deze heer-lij-ke pegel

Manchester City heeft de Engelse titel met veel bravoure kunnen vieren met de eigen fans. In het eigen Etihad Stadium veegden de blauwhemden de vloer aan met Swansea: 5-0. Kevin De Bruyne schitterende met een heerlijke pegel.

De spelers van Manchester City kroonden zich afgelopen weekend tot Engels kampioen zonder te spelen tegen Manchester United. Tegen Swansea speelden ze voor eigen volk voor het eerst sinds de Citizens de titel pakten. En dat liet ook de tegenstander niet zomaar passeren. Bij de opkomst op het veld vormden de Swansea-spelers een erehaag voor Kompany en De Bruyne en co. Een knap gebaar.

De match zelf had weinig om het lijf. Daarvoor was Manchester City gewoon een maat te groot. Na twaalf minuten scoorde David Silva na een uitstekende aanval het openingsdoelpunt. Via Sterling stond bij de rust 2-0 op het bord.

Het hoogtepunt van de match volgde echter negen minuten na de rust. Kevin De Bruyne legde aan vanop meer dan twintig meter en zijn pegel vloog onhoudbaar in doel. Nadien miste Gabriel Jesus nog een strafschop, maar het werd uiteindelijk toch nog een afstraffing voor Swansea. Bernardo Silva en Jesus zorgden uiteindelijk voor de forfaitzege.