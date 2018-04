Brandweerman zwaargewond na val van grote hoogte

Haaltert -

In het Oost-Vlaamse Denderhoutem (Haaltert) is zaterdag een brandweerman zwaar ten val gekomen bij bluswerken aan een woning. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. Bij het nablussen van het dak van de woning is de man van een ladder gevallen op 4 à 5 meter hoogte. De brandweerman is een tijdlang arbeidsongeschikt. Een assisterende brandweerman raakte lichtgewond.