Verloofde van Salah Abdeslam in 2015: “Hij wilde naar Syrië, maar ik nam hem niet serieus”

Vorst - De Brusselse correctionele rechtbank spreekt zich maandag uit over de schietpartij die op 15 maart 2016 plaatsvond in de Driesstraat in Vorst. Staan terecht: Salah Abdeslam en Sofien Ayari, twee terreurverdachten die ook betrokken waren bij de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs. Abdeslam had voordien plannen om naar Syrië te trekken met zijn verloofde. “Maar ik nam hem niet serieus”, zei ze in haar verhoor net na de aanslagen in Parijs, vernam La Libre. “Hij rookte joints, luisterde naar muziek en ging uit.”

Toen op 13 november 2015 een groep terroristen aanslagen pleegde in Parijs, kwamen daarbij 129 mensen om het leven. Al snel bleek dat er terroristen uit Molenbeek betrokken waren. Een van hen was Salah Abdeslam, niet meteen iemand van wie binnen zijn omgeving verwacht werd dat hij zoiets zou doen.

Drie dagen later stapte zijn verloofde naar de politie in Molenbeek. Ook zij was geschrokken dat haar verloofde deel uitmaakte van de terroristenbende, blijkt uit het verhoor dat de agenten toen afnamen en dat La Libre Belgique heeft kunnen inkijken. “Ik kon niet doen alsof ik niets gezien had en alsof ik hem niet kende”, zei ze aan de politie.

Syrië

Nasira (fictieve naam, nvdr) gaf wel toe dat Abdeslam en zij al sinds december 2014 plannen hadden om naar Syrië te trekken. “Hij wilde naar daar om vrouwen en kinderen te helpen, zei hij. Maar echt serieus nam ik dat niet. Ik ben wel enkele weken bang geweest, hoor, maar hij had daar echt het profiel niet voor: hij rookte af en toe joints, luisterde naar muziek en ging uit. Hij was een feestneus.”

De 26-jarige Nasira was verliefd op hem sinds ze 16 jaar was. Ze benadrukte tijdens haar verhoor meermaals dat ze het echt niet had zien aankomen. In augustus 2015, toen Abdeslam naar Duitsland en Hongarije betrokkenen bij de latere aanslagen in Parijs was gaan ophalen, rook ze bijvoorbeeld geen onraad. “Hij was enkele keren meerdere dagen weg. Twee keer naar de Ardennen bijvoorbeeld. Hij ging weg met zijn vrienden, zei hij, maar ik weet niet met wie.”

In de weken voor de aanslagen in Parijs ging het wel minder goed tussen de verloofden, zei Nasira ook in haar verhoor. “De laatste drie weken hadden we vaak ruzie, omdat hij vaker weg was en afwezig was. Hij nam ook geen tijd meer om mijn telefoons te beantwoorden.”

Drie dagen voor de aanslagen, op 10 november, zagen ze elkaar voor het laatst. Nasira maakte zich toen zorgen om hun relatie. “En hij, in plaats van me op mijn gemak te stellen, begon te wenen. We zijn op restaurant geweest, maar hebben nauwelijks gegeten. Zoveel emoties waren er. Veel gepraat hebben we ook niet. Hij zei me dat hij die dag iets te doen had, maar zei niet wat. Daarna zijn we in zijn auto gestapt en bleef hij huilen. Nadat ik naar huis was, heeft hij me nog gebeld. Hij zei toen dat alles goed ging.”

In tranen

“Heel het verhoor lang was ze bijzonder aangedaan en ze barstte voortdurend uit in tranen”, schreven de inspecteurs in het proces-verbaal. “Ze gaf ons de indruk dat heel verliefd was op Abdeslam, maar tegelijk bleek ook dat ze na het bewijs van zijn betrokkenheid beslist had om alle bruggen met hem op te blazen.”

Driesstraat

Foto: Photo News

Maandag spreekt de correctionele rechtbank zich uit over de schietpartij die op 15 maart 2016 plaatsvond in de Driesstraat in Vorst. Abdeslam staat samen met Sofien Ayari, een andere betrokkene bij de aanslagen in Parijs, terecht.

Het federaal parket vorderde voor de twee verdachten twintig jaar cel voor moordpoging op politieagenten in een terroristische context en verboden wapenbezit in een terroristische context. De verdediging van beide verdachten vroeg de vrijspraak voor de moordpoging en erkende enkel het verboden wapenbezit. Ook de terreurcontext werd betwist. De verdediging van Salah Abdeslam wierp ook een procedure-argument op. Volgens meester Sven Mary is de strafvordering immers onontvankelijk omdat de onderzoeksrechter in de foute taal werd gevorderd.

Salah Abdeslam zal bij het vonnis niet aanwezig zijn. Tijdens zijn ondervraging liet Abdeslam al weten dat hij het gezag van de rechtbank niet erkent en ook het pleidooi van zijn eigen advocaat woonde hij niet bij. De tweede verdachte, Sofien Ayari, zal naar alle waarschijnlijkheid wel aanwezig zijn.