Vormer kritisch voor eigen verdediging na late gelijkmaker

De late gelijkmaker van Duje Cop zorgde voor teleurstelling bij Club Brugge-kapitein Ruud Vormer. De Gouden Schoen vond dat vier goals altijd moeten volstaan voor de zege en wijst met de vinger naar de eigen verdediging als reden voor het puntenverlies. Bij Standard was voor de 4-4 een ijzersterke Edmilson allerminst blij met zijn wissel. Maar de late goal haalde de angel uit de situatie. “Ik weet niet waarom ik naar de kant moest, maar ik ben nu vooral blij met het punt”, klonk de middenvelder.

“Als je vier goals maakt moet je altijd winnen”, klonk Gouden Schoen Ruud Vormer enorm ontgoocheld na het 4-4 gelijkspel tegen Standard. Vooral de late gelijkmaker van Duje Cop zorgde zichtbaar voor frustraties bij de Nederlander. “Hoe we vier goals kunnen tegen krijgen? Niet goed verdedigen. Daardoor konden ze vier keer scoren.”

Ook over de penaltyfase was Vormer duidelijk niet goed gezind. Normaal is hij de aangewezen man voor de strafschoppen, maar dit keer eiste Abdoulay Diaby hem op. Gelukkig voor hem trapte hij hem binnen. “Voila, hij trapt hem goed binnen. Meer hoef ik daar dan ook niet over te zeggen”, klonk het veelzeggend bij de Brugse kapitein, die vooral baalde door de misgelopen overwinning. “Als we winnen hebben we een voorsprong van negen punten. Maar we krijgen vier goals tegen en dat mag nooit gebeuren. Ik baal hier erg van, want hier zat zoveel meer in.”

Edmilson na vreemde wissel: “Keuze van de coach”

Edmilson was opnieuw de smaakmaker bij Standard. Voor de rust zorgde hij in zijn eentje met twee goals ervoor dat de Rouches überhaupt nog mochten geloven in een gelijkspel. Maar in de 70ste minuut werd hij bij een 4-3 stand naar de kant gehaald door coach Sa Pinto. Dik tegen de zin van de Braziliaan. “Ik was inderdaad niet blij met de wissel”, vertelde hij na afloop. “Ik weet niet waarom ik werd gewisseld, maar dat is de keuze van de coach. Zaterdag hebben we weer een match en dan moet ik er terug staan.”

Gelukkig voor de interne rust bij Standard scoorde Cop dan nog de gelijkmaker. “Ik ben blij voor hem en blij voor de ploeg, want zo slepen we nog een punt uit de brand”, aldus Edmilson.