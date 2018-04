WK in gevaar voor Lucas Biglia: ex-Anderlechtspeler breekt twee ruggenwervels

Voormalig Anderlecht-middenvelder Lucas Biglia heeft zaterdagavond, tijdens de thuiswedstrijd van zijn AC Milan tegen Benevento (0-1), twee ruggenwervels gebroken. Dat maakten de Rossoneri zondag bekend. De Argentijn moest zaterdag het veld na 72 minuten verlaten met veel pijn. Of het WK van komende zomer in gevaar komt, is nog onduidelijk.