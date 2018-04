Vincent Van Quickenborne verandert nieuwe verkiezingsslogan van Open VLD nu al

Kortrijk - Open VLD nationaal kwam vorige week in het nieuws met de slogan ‘Gewoon doen’. “Ik voeg een woord toe aan de slogan”, zei burgemeester Vincent Van Quickenborne(Open VLD) afgelopen weekend in Kortrijk Xpo. “We gaan gewoon doordoen.” Q kondigde ook aan dat de Vlaanderen 15 miljoen euro wil investeren in een nieuw labo voor de industrie in Kortrijk.

Vincent Van Quickenborne inviteerde zondag iedere oma en opa en kleinkind op de koffie. “We moesten iets doen voor de 16.000 65-plussers in onze stad”, zei hij. Q snoerde ook meteen de criticasters de mond. De oppositie had zich op voorhand uitgelaten over Van Quickenborne als ‘schooier bij de bakkers’, omdat hij had gevraagd om taarten te bezorgen aan zeer scherpe prijzen. Van Quickenborne liet weten trots te zijn op zijn lokale handelaars. Het waren er 21 (van de 41) in Groot-Kortrijk. Thijs Marinelli (23) kon het initiatief ook wel smaken.

Korte nacht

“Oh, was er deining rond? Ik vind het idee niet slecht. Mocht het hier nu vol Open VLD-vlaggen gehangen hebben, dan had ik er wellicht meer moeite mee.”

De burgemeester had er allicht ook een korte nacht op zitten, want de avond voordien zakten 2.000 mensen, vooral ondernemers, af naar Kortrijk Xpo om te feesten. Van Quickenborne tegen hen: “Zoals u uit de media weet, vroeg ik het mandaat aan de kiezer om burgemeester te blijven.” En hij kondigde meteen de komst aan van een onderzoekslabo waar Kortrijkse bedrijven uit de maakindustrie gebruik van kunnen maken, goed voor 15 miljoen euro.

Een deel van de avond werd besteed aan het geld ophalen voor een goed doel. Het Ventiel zoekt buddies voor mensen met jongdementie. “We moeten die strijd aangaan”, zei Van Quickenborne. Ook hij wordt met dementie geconfronteerd binnen zijn familie. Hij organiseerde een veiling waarvan de opbrengst naar het project zou gaan. Een gesigneerd shirt van KVK-lieveling Teddy Chevalier bracht 1.800 euro op en een tekening van Kamagurka 3.000 euro. Een weekendje weg was goed voor 5.000 euro.