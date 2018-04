Wolfsburg en Tessa Wullaert kloppen Chelsea in heenwedstrijd halve finales Champions League

Wolfsburg heeft zondag een 1-3 zege behaald bij Chelsea in de heenwedstrijd van de halve finales van de Champions League bij de vrouwen. Bij Wolfsburg kwam Red Flame Tessa Wullaert twee minuten voor tijd in het veld.

Chelsea kwam al vroeg op voorsprong via Ji So-Yun (3.). Maar Wolfsburg toonde zich sterker en won met 1-3 dankzij doelpunten van Gunnarsdottir (18.), Bright (43, own-goal) en Dickenmann (66.). De Duitse vrouwen staan zo al met één been in de finale.

In de andere halve finale speelden Manchester City en Olympique Lyon 0-0 gelijk. De terugwedstrijden staan volgende week zondag op het programma.