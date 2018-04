“Als iedereen zijn verstand gebruikt, zakt niemand in elkaar”: sportarts na bewogen Ten Miles

Antwerpen - “Een strompelende vrouw werd tegengehouden door een toeschouwer die zei dat ze moest stoppen. Ze kon niet meer, maar rukte zich los, strompelde verder. Niet alleen de hitte speelde de Ten Miles parten, maar ook de lopers zelf die het onverantwoord aanpakten”, zegt sportarts Chris Goossens, die de wedstrijd volgde. 300 lopers moesten worden verzorgd, 60 belandden in het ziekenhuis.

Met 26,3 graden was het zondag de warmste 22 april en daarmee ook warmste Ten Miles ooit. En dat was eraan te merken. ’s Morgens bij de marathon haalden 150 lopers de meet niet. Maar met de Ten Miles die in de namiddag startte, was het nog veel erger gesteld. Het medisch interventieplan moest worden afgekondigd, het Rode Kruis verhoogde het aantal hulpverleners van 89 naar 150 en zelfs vanuit Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen moesten ambulances komen omdat lopers uitgeput, oververhit en uitgedroogd in elkaar zakten. Een zestigtal werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

“Het was extreem warm”, getuigt An Luyten, woordvoerster van het Rode Kruis, die zelf meeliep. “De zon brandde ongelooflijk hard, er was geen zuchtje wind. Toen we uit de tunnel kwamen, zat de zon in onze nek en begonnen mensen te zeggen dat het te warm was. Toen al zag je lopers uitvallen.”

Binnen de kortste keren zat het Rode Kruis aan z’n maximum­capaciteit en vroeg de organisatie de lopers om te stappen. “Tijd is niet belangrijk”, klonk het. “Stappen graag.” Al volgde niet ­iedereen die goeie raad. “Toen we de oproep hoorde, reageerden de meesten met een vloek”, reageerde een loper achteraf. “Je hebt op dat moment al de 8 kilometer van je leven gelopen, dan wil je alleen maar finishen, niet stappen.”

In het rood

Foto: Joris Herregods

Sportarts Chris Goossens wijt de problemen dan ook niet alleen maar aan de hitte. “Mocht iedereen zijn verstand gebruiken, dan zakt er niemand in elkaar. Vier dagen lang hebben we gewaarschuwd dat je genoeg moet drinken. Anderhalf uur lopen betekent anderhalve liter drinken. Maar wat zie je? Lopers komen aan de drinkstandjes, graaien twee bekers mee waarvan ze er eentje uitdrinken en het ander over hun hoofd gieten. Terwijl ze moeten stoppen om te drinken. Maar ze denken aan hun tempo. Vooraf planden ze een richttijd en dan willen ze die halen. Zelfs al moeten ze daarvoor in het rood gaan.”

Volgens de organisatie hadden de meeste afgevoerde lopers gisteravond het ziekenhuis verlaten. Van één ­iemand is wel zeker dat hij in het ziekenhuis moest overnachten: lange­afstandsloper Yves De Dapper (45). Hij wou samen met Hannelore Vens (28) het wereldrecord marathon met rolstoel verbreken en duwde haar. Na 24 kilometer werd hij onwel. Afgelopen nacht moest hij nog in het ziekenhuis blijven om zijn hart te monitoren. “Ik denk dat ze voorzichtig zijn na het hartfalen van de twee jonge renners”, zegt Hannelore. De twee vestigden wel een record op de halve marathon.

Gisteravond werd geopperd of de organisatie niet meer had kunnen doen. “Helemaal niet”, zegt organisator Gert Van Golen. “Er was twee keer meer water dan normaal en we voorzagen ook in zonnecrème. We grepen ook zeer snel in toen we zagen dat de hulpverlening aan de maximumcapaciteit zat. Door mensen te vragen niet snel te lopen, konden we ook erger voorkomen.”