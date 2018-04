PSG en invaller Meunier winnen bij Bordeaux

PSG, dat vorige week de titel al op zak kon steken, heeft op speeldag 34 van de Franse Ligue 1 met 0-1 van Bordeaux gewonnen. Thomas Meunier mocht invallen na 81 minuten.

Het enige doelpunt in Bordeaux was afkomstig van Giovani Lo Celso (76.). Dani Alves kreeg opnieuw de voorkeur op Meunier, en dus moest de Rode Duivel op de bank beginnen. In het slot mocht hij Kylian Mbappé vervangen. PSG bouwt zijn voorsprong in het klassement op Monaco, dat met 3-1 van Guingamp verloor, uit tot liefst 20 punten.