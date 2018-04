Diest - Een koppel uit Diest is omgekomen bij een zwaar verkeersongeval in het noorden van Wales. Danny Pieraerts (65) en zijn echtgenote Agnes De Schuymer (64) waren op slag dood toen ze met hun motor frontaal botsten op een tegenligger.

Het ongeval gebeurde afgelopen vrijdag in de smalle, bochtige wegen in het noorden van Wales. Danny en Agnes waren er op motorvakantie met hun zoon, diens vriendin en nog twee andere vrienden. In de buurt ...