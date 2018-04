Op stap in de gevaarlijkste wijk van het land: waar de politie potten mayonaise naar het hoofd gegooid krijgt

Anderlecht -

Petanqueballen, glazen potten mayonaise of grote stenen. Agenten werden tijdens hun patrouilles de voorbije maanden met van alles bekogeld in de Anderlechtse probleemwijk Peterbos. Burgemeester Éric Tomas (PS) wil na zeven processen-verbaal wegens moordpoging de problemen met minderjarige drugscriminelen aanpakken. Met twintig extra agenten in een vaste wijkpost, dialoog met de ouders en een smeekbede aan het Brusselse gerecht. “Ik wil niet dat hier een dode valt.”