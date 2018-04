Onderwijsexperts pleiten voor radicale hervormingen: “Ouders hebben geen garantie op goed onderwijs”

Onderwijsexpert Martin Valcke (UGent) blijft doorgaans in de luwte, maar nu slaakt hij een noodkreet over de belabberde staat van ons onderwijs. In een nieuw boek dat hij schreef met Roger Standaert – de ontwikkelaar van de huidige eind­termen – fileert hij het onderwijsbeleid in Vlaanderen, dat gedicteerd wordt door ­politieke spelletjes. Dit zijn Valckes radicale recepten om het tij te keren.