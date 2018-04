Collega’s verkiezen Mo Salah boven Kevin De Bruyne tot Speler van het Jaar (en zijn coach is het daar niet eens mee)

Ondanks zijn prinsheerlijke goal tegen Swansea is Kevin De Bruyne zondagavond niet verkozen tot Speler van het Jaar in de Premier League. De draaischijf van kampioen Manchester City moest het onderspit delven tegen Liverpool-spits Mo Salah. De doelpunten van de Egyptenaar maakten het verschil.

Het zijn de spelers zelf die de ‘Player of the Year’ verkiezen. En zij verkozen de spits van Liverpool boven de spelmaker van City. City-coach Pep Guardiola feliciteerde Salah maar had liever De Bruyne als winnaar gezien. “Felicitaties voor de winnaar maar als je de voorbije tien maanden analyseert, dan was er niemand beter dan Kevin De Bruyne”, vertelde Guardiola. “Als je kijkt naar de continuïteit die hij in zijn spel kon leggen, ook al speelden we wedstrijden om de drie dagen, dan stond Kevin er elke keer. Misschien zijn er spelers die betere cijfers kunnen voorleggen maar in het team dat vijf wedstrijden voor het einde van de competitie de titel op zak stak, was hij de beste.”

Maar het zijn de spelers die hun stem hebben uitgebracht. Guardiola: “Ik heb mijn mening, zij de hunne. Zij hebben gekozen. Dus heeft Salah de titel verdiend.”

Congratulations to @LFC's Mo Salah, crowned the Men's PFA Players' Player of the Year

De andere genomineerden waren Duitser Leroy Sané, Spanjaard David Silva (Manchester City) en Spanjaard David De Gea (Manchester United). Sané, nog maar 22, kreeg de prijs voor beste jonge speler van het jaar.

Congratulations Leroy Sane, the men's PFA Young Player of the Year



In het Premier League-team van dit jaar staat naast De Bruyne nog een andere Rode Duivel: Jan Vertonghen van Tottenham. Het team bestaat verder uit David De Gea (Manchester United), Kyle Walker (Manchester City), Nicolas Otamendi (Manchester City), Marcos Alonso (Chelsea), David Silva (Manchester City), Christian Eriksen (Tottenham), Mohammed Salah (Liverpool), Harry Kane (Tottenham) en Sergio Agüero (Manchester City).

Eden Hazard blijft zo de enige Belgische voetballer die speler van het jaar werd in de Premier League. Dat gebeurde in 2015, toen hij met Chelsea kampioen werd. Vorig jaar was die eer weggelegd voor een ploegmaat van Hazard, Fransman N'Golo Kanté.