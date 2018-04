Twee Belgische politici schonden gedragscode Raad van Europa met lobbywerk voor Azerbeidzjan

De Brusselse politicus Alain Destexhe (MR) en oud-Kamerlid Stef Goris (LDD, vroeger Open VLD) hebben de gedragscode voor de leden van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa overtreden. Dat besluit een onderzoekscommissie die naging of bepaalde (voormalige) parlementsleden zich hebben laten beïnvloeden en omkopen door het regime in Azerbeidzjan.

Volgens de onderzoekscommissie was er een groep mensen in het parlement van de Raad van Europa die werkten in het voordeel van Azerbeidzjan. Verschillende leden en voormalige leden gingen met hun lobbywerk in tegen de ethische standaarden van het parlement. Er zijn ook sterke vermoedens dat sommigen corrupte activiteiten uitvoerden, schrijft de commissie in het rapport.

In september 2017 raakte bekend dat Destexhe en Goris in 2010 een vzw hebben opgericht, EAEO, die gespecialiseerd was in de observatie van verkiezingen. De vzw zou echter tegen betaling positief hebben bericht over de verkiezingen in Azerbeidzjan. Destexhe en Goris ontkenden dat ze omgekocht werden, maar de onderzoekscommissie van de Raad van Europa besluit nu toch dat ze de gedragscode voor parlementsleden met de voeten hebben getreden.

De onderzoekscommissie besluit dat Goris “een van de belangrijkste figuren was in de lobbymachine die in het voordeel van Azerbeidzjan draaide”. Zo probeerde hij de auteurs van een rapport van de Raad van Europa over de gang van zaken bij de parlementsverkiezingen van 2015 “instructies” te geven. Uit alles wat de onderzoekscommissie te weten kwam, blijkt dat Goris “lobbyactiviteiten uitvoerde voor Azerbeidzjan” en zo de gedragscode voor ereleden van het parlement van de Raad van Europa met de voeten trad. Goris zetelde tussen 1999 en 2007 in dat parlement.

Destexhe had wél link met lobbygroep

Ook al ontkenden Goris en Destexhe dat tegenover de onderzoekers, was ook Destexhe - “een belangrijk politicus die verschillende hoge functies in binnen- en buitenland bekleedde” - nauw betrokken bij de vzw EAEO. Zo was de vzw lange tijd geregistreerd op het thuisadres van Destexhe én ondertekende hij een financiële verklaring van de organisatie.

Destexhe zou zich volgens de commissie meermaals verdacht hebben gedragen. Zo zou hij, tijdens zijn werk voor de Raad in Azerbeidzjan, herhaaldelijk anderen hebben weggestuurd zodat hij alleen kon praten met de president. Ook zijn benoeming in 2017 tot rapporteur van de verkiezingen in Azerbeidzjan zou onder verdachte omstandigheden gebeurd zijn. Hij benadrukte toen – als onder meer voorzitter van de commissie voor juridische zaken en mensenrechten van het parlement – dat er geen belangenconflict was, hoewel hij nog steeds gelinkt was aan Goris en de EAEO.

De onderzoekscommissie oordeelt nu dat er wel degelijk een belangenconflict was, dat hij had moeten melden. Dat deed hij echter niet. Na alle controverse door de beschuldigingen van lobbywerk, nam Destexhe in september 2017 ontslag uit de Raad van Europa. Hij zetelt wel nog in het Brusselse parlement en het parlement van de Franse Gemeenschap.