Zuid-Korea laat luidsprekers aan Noord-Koreaanse grens zwijgen in aanloop naar top

Zuid-Korea stopt met het verspreiden van propaganda via luidsprekers aan de grens met Noord-Korea. Dat zei het ministerie van Defensie in Seoel maandag. Daarmee wil het “de militaire spanning verminderen” en een “sfeer voor vreedzame gesprekken” creëren, in de aanloop naar de top tussen beide Korea’s.

De beslissing komt er enkele dagen voor een top tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. Beide leiders ontmoeten elkaar op 27 april in Panmunjeom, het dorp in de gedemilitariseerde zone waar in 1953 de wapenstilstand tussen beide Korea’s werd ondertekend.

Foto: AP

Al sinds 1963 zendt Seoel aan de grens afwisselend nieuwsberichten, popmuziek en anti-Noord-Koreaanse boodschappen uit. De uitzendingen werden in het midden van 2015 stopgezet, maar begin 2016 alweer opgestart na een kernproef van Noord-Korea. Het ministerie van Defensie heeft niet te kennen gegeven of de propaganda na afloop van de top opnieuw zal worden uitgezonden.

Ook Noord-Korea zendt propaganda uit aan de grens, maar het is niet duidelijk of ook Pyongyang zijn luidsprekers zal uitzetten. Na de openingsceremonie van de Winterspelen van dit jaar in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang – die het toneel waren voor toenadering tussen de Korea’s – zette het regime het volume wel al lager.

Afgelopen vrijdag kondigde Pyongyang aan dat het zijn kernproeven en rakettentests zou opschorten.