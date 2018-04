EU en Canada organiseren top met alle vrouwelijke buitenlandministers

De Europese Unie en Canada willen in september een bijeenkomst organiseren met alle vrouwelijke ministers van Buitenlandse Zaken. Dat hebben de Canadese buitenlandminister Chrystia Freeland en de hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken van de EU, Federica Mogherini zondag bekendgemaakt in Toronto, in de aanloop naar de G7.

“Canada en de EU weten dat het bevorderen van gendergelijkheid essentieel is voor zowel onze economische welvaart, als vrede en veiligheid in de wereld”, luidt het in een gezamenlijke mededeling. Om het “engagement” van Canada en de EU voor gendergelijkheid in de verf te zetten, organiseren ze in september een top in Canada waarop alle vrouwelijke ministers van Buitenlandse Zaken worden uitgenodigd.

De aankondiging van Freeland en Mogherini komt er na een ontmoeting met de vrouwelijke ministers van Buitenlandse Zaken van Ecuador, Ghana, Guatemala, Jamaica, Colombia, Kroatië en Panama. De bijeenkomst “zal een unieke kans zijn om alle vrouwelijke buitenlandministers samen te brengen om de dringende wereldwijde uitdagingen van vandaag te bespreken en om de ongelofelijke expertise van deze groep van wereldleiders aan te wenden”, klinkt het nog.

De G7 vindt dit jaar op 8 en 9 juni plaats in het Canadese Charlevoix, nabij Quebec. De top zal onder meer in het teken staan van gendergelijkheid en “de empowerment van vrouwen”.