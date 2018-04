Onze chef voetbal begrijpt teleurstelling bij Brugse aanhang niet helemaal: “Het was weer om van te smullen”

Club Brugge is ondanks het gelijke spel nagenoeg kampioen. En hoewel dat eigenlijk na de eerste speeldag in PO1 al duidelijk was, beleven we toch een kampioenenpoule om van te smullen. Club-Standard was gisteren de zoveelste spektakelmatch in de rij. De aanhang van de aanstaande kampioen reageerde teleurgesteld. Maar waarom eigenlijk?