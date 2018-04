Sa Pinto over bizarre tactische wissel die zelfs Jan Breydel stil kreeg (en waarmee hij zijn gelijk haalde)

In de 70ste minuut viel de mond van iedereen in het stadion open. Zeker die van Junior Edmilson. De Braziliaanse Belg had twee keer gescoord en flitste tegen Club Brugge, maar toch haalde Standard-coach Ricardo Sa Pinto hem naar de kant. Edmilson was woest, maar finaal scoorde zijn vervanger Duje Cop nog de 4-4.

Een twijfelachtige tactische wissel. Kan dat straks een beetje aangegrepen worden om trainer Ricardo Sa Pinto bij Standard te vervangen door Michel Preud’homme? Een heel klein beetje, misschien.

Junior Edmilson geselde de Brugse defensie en scoorde twee keer. Toch haalde zijn Portugese coach hem naar de kant en toen viel de Luikse druk wat weg. Sa Pinto had er uiteraard een uitleg voor.

“Toen Leko Cools er uithaalde voor Refaelov, had ik de keuze. Met Edmilson mijn beste speler laten staan hoewel hij niet meer fris was en niet meer kon meeverdedigen. Of kiezen voor een nieuwe goeie balans mijn elftal. Edmilson speelde een grote match, maar als trainer probeer je altijd assertief te denken. Ik doe altijd het beste voor mijn team.”

Edmilson zelf had er een pak minder begrip voor. Hij ging met een lang gezicht naar de kant, schudde nog wel wat handjes, maar ging dan misnoegd naast de dug-out zitten. “Ik begreep mijn wissel niet goed”, legde hij uit. “Ik zat goed in de match, had twee keer gescoord en had het gevoel dat ik nog eens kon toeslaan. Dan ben je uiteraard niet tevreden met een wissel.”

Op de koop toe bakte de ingevallen spits Duje Cop er niet veel van. Hij raakte amper een bal en verspeelde het leer meermaals. Tot de Kroaat in de blessuretijd de 4-4 keihard tegen de touwen joeg.

“Cop scoorde en bewees het grote gelijk van de trainer”, vervolgde Edmilson. “Daarom kan ik mijn vervanging nu ook al beter plaatsen. Natuurlijk ben ik ook blij voor hem, want zo sleepten we nog een punt uit de brand. Zondag tegen AA Gent heb ik een nieuwe match om mij te bewijzen.”

Duje Cop na zijn late gelijkmaker. Foto: Photo News

Beste in PO1

Junior Edmilson is de absolute smaakmaker in deze Play-off 1. Week na week doet hij geïnteresseerde clubs zoals Anderlecht watertanden, maar ook buitenlandse teams liggen op de loer. Hij zit in deze titelstrijd aan drie goals en drie assists in zes wedstrijden. Standard dirigeerde hij samen met Mehdi Carcela naar 10 op 15 in deze Play-off 1 en straks lonkt die tweede plaats en de Champions League-voorronde.

“Natuurlijk interesseert die tweede plaats ons”, besloot Sa Pinto. “Het kan mathematisch nog en door onze bekerwinst speelt Standard zonder enige druk. Dat helpt alvast. Natuurlijk heb ik niet dezelfde wisselmogelijkheden als Club Brugge. Maar we proberen sterk en slim te zijn. Ben je dat niet, dan killen ze je.”

En dus doet Ricardo Sa Pinto soms eigenzinnige wissels. Het straffe is dat zijn spelers dan soms boos op hem zijn, maar hem achteraf vrij snel weer in de armen sluiten. Als Preud’homme straks komt, zal hij rekening moeten houden met de band die de spelers en Sa Pinto hadden. “Uiteindelijk was het gewoon een keuze van de coach”, besloot Edmilson.