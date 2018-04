Misnoegde Yves Vanderhaeghe sneert richting spelers van Charleroi na pijnlijke nederlaag

AA Gent-coach Yves Vanderhaeghe toonde zich na de 2-1-nederlaag tegen Charleroi “zeer ontgoocheld” over het resultaat, maar niet over de prestatie.

“We startten sterk, de balcirculatie was goed en we kregen drie kansen. Was die bal op de paal binnen geweest, dan had het er anders kunnen uitzien. We waren heel de match dominant, de twee counters waarbij we vergaten achterin alles dicht te gooien, nekten ons.”

Hij had ook nog een sneer over voor Charleroi. “Ik snap de hele heisa rond ons doelpunt niet. Het werd op het groot scherm getoond, iedereen kon zien dat er geen sprake was van buitenspel. En daarna deed Charleroi er alles aan om tijd te verliezen, ze hadden plots allemaal medische bijstand nodig. Dat snap ik niet. Het was niet de reden voor ons verlies, dat was vooral het geluk dat ontbrak.”

Gent staat na 1 op 9 al op de vierde plaats. Vanderhaeghe wist wel waarom hij niet kon blij zijn met die laatste minuut in Brugge-Standard. Met nu twee thuismatchen tegen Standard en Charleroi staat het nu ook wel voor de weken van de waarheid. Slechts vier punten liggen nu tussen de nummers twee en zes: dat wordt nog een helse strijd.