ANALYSE. Geen top 3 voor Anderlecht? Stel u voor, al zit de zondebok in dat geval al klaar

Weet u hoelang het geleden is dat Anderlecht buiten de top drie eindigde? Exact twintig jaar. In 1998 werd RSCA vierde en pakte het pas op de slotspeeldag een Europees ticket. Dat zou nu ook zomaar kunnen. Play-off 1 valt met 6 op 15 dik tegen en als die trend niet snel gekeerd wordt, zal paars-wit nog moeten knokken voor Europees voetbal. Stel u voor. Al zit de zondebok in dat geval al klaar: de ontslagen manager Herman Van Holsbeeck.

Na het 2-1-verlies op Genk tweette Anderlecht-voorzitter Marc Coucke: “Verdiende zege. Felicitaties voor KRC Genk. Dit is exact wat we vreesden op 31 januari om 24 uur. Maar met onze middelen gaan we ...