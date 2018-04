Lazar Markovic laat zich (een beetje) uit over zijn toekomst bij Anderlecht: “Liverpool speelde met mij”

De eerste goal van ­Lazar Markovic leverde Anderlecht niets op want Genk won thuis met 2-1 van paars-wit. Voor de Serviër was het zijn eerste doelpunt sinds 22 april 2017 tegen Watford, exact één jaar geleden. De Liverpool-huurling, die nochtans zelden met de pers praat, fulmineerde achteraf tegen een interviewploeg van de Servische staatstelevisie.

“Deze goal is voor mezelf en om aan Liverpool te laten zien dat ik nog steeds dezelfde goeie voetballer ben die ze ooit kochten. Ik had erg zware maanden in Liverpool. Hoe ze mensen daar behandelen… Dat doe je niet. Ze bleven maar ik weet niet hoeveel geld vragen – een onrealistische transferprijs – en wilden me niet definitief laten gaan terwijl ik er nooit meer speelde. Natuurlijk vat ik dat dan persoonlijk op. Waarom deden ze dat? Ik zeg dit niet in een opwelling na die ene goal, hoor. Het is iets dat al maanden in mijn kop zit.”

Markovic staat dus niet te springen om terug te keren naar The Reds, maar kan of wil Anderlecht hem houden? Op Genk scoorde de spurtbom wel, maar hij voetbalde ook erg laconiek. Markovic acteerde soms alsof hij de enige prof was tussen een bende schooljongetjes, maar met zijn adductoren hield hij het weer geen 90 minuten vol. “Ik speelde met pijnstillers. Ik vocht hard en hoop dat ik kan blijven doorgaan tot het einde van het seizoen. Of ik bij Anderlecht wil blijven? Ik voel me hier best goed, dank je.”