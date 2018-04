De week van KV Oostende? Custovic buiten, nieuwe coach zit al in de wachtkamer

Het bestuur van KV Oostende en trainer Adnan Custovic zitten niet meer op dezelfde lijn. Zo wil de directie graag dat Rajsel na maanden blessureleed speelminuten krijgt om ritme op te doen, maar hij speelde nog niet.

Zinho Gano moet deze zomer voor 2 miljoen euro verkocht worden, maar komt amper van de bank en kan zich niet tonen. Dan wordt zo’n transfer moeilijk, terwijl Akpala, die straks einde contract is, vrijwel altijd speelt. Ook over Berrier was er interne discussie.

Sportief directeur Hugo Broos liet eerder aan Custovic weten dat er ten laatste op 1 mei een beslissing valt over het trainersschap. De Bosniër voelt de bui al hangen, want Gert Verheyen en zijn assistenten Franky Van der Elst en keeperscoach Patrick Creemers zitten in de wachtkamer. Als er een financieel akkoord wordt gevonden tegen eind deze week, houdt niets hun komst nog tegen.