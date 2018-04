36-jarige man opgepakt voor bedreigen van agenten op toeristische Mont-Saint-Michel

Na de ophef afgelopen weekend op de Mont-Saint-Michel in Frankrijk werd een man gearresteerd. Het rotsachtige getijdeneiland voor de kust van Normandië werd zondag volledig ontruimd nadat een man geschreeuwd had dat hij een agent wilde vermoorden.

Het incident vond zondagvoormiddag plaats. Meerdere mensen hadden een man bedreigingen horen uiten tegenover de politie, zo zei hij onder andere dat hij agenten zou vermoorden. De site werd uit voorzorg geëvacueerd, en de man werd een tijdje gevolgd via videobewaking, maar uiteindelijk verloor de politie hem uit het oog. De man in kwestie werd uiteindelijk niet meer gevonden, waarna de toeristische trekpleister rond 14 uur weer open ging.

Nu is er dus wel iemand opgepakt. Het gaat om een man van 36. Hij werd zondagavond laat gearresteerd in Caen op verdenking van het uiten van bedreigingen. Hij zou intussen ook bekend hebben. Waarom de man bedreigingen had geuit, is nog niet duidelijk.