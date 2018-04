Advocaat Marc Dutroux: “Mijn cliënt wordt behandeld als een wild beest”

Bruno Dayez, de advocaat van Marc Dutroux, is het beu dat zijn cliënt na al die jaren nog steeds geen soepeler gevangenisregime mag genieten. “Hij wordt er behandeld als een wild beest”, klinkt het in de kranten van Sudpresse.

Marc Dutroux verblijft sinds 2008 in de gevangenis van Nijvel. Maar ook daar leeft hij sindsdien in totaal isolement. Nochtans heeft zijn nieuwe advocaat, Bruno Dayez, de gevangenisdirectie al meermaals gevraagd om het regime van zijn cliënt te versoepelen. En daarvoor heeft hij een aantal goede redenen.

Dayez haalt onder meer het gebrek aan kappers in de gevangenis aan. De gedetineerden moeten sinds een tijdje elkaars haar knippen, omdat er geen kappers meer op bezoek komen. Maar niemand mag het haar van Dutroux knippen. “Ik heb nochtans aan de gevangenisdirectie een lijst gegeven met zes kappers die gratis willen langskomen. Maar dat aanbod is geweigerd. Hetzelfde verhaal met zijn fiets. Ik heb een hometrainer kunnen bemachtigen, die intussen ook al in de gevangenis staat. Maar de directie wil hem niet in zijn cel zetten, omdat er te weinig plaats is. Marc heeft intussen al een beetje opgeruimd, toch krijgt hij de fiets niet. Nochtans heeft hij die beweging nodig, want hij is intussen zestig jaar oud en kampt hij met rugproblemen”, zegt Dayez aan de Franstalige krant La Capitale.

Eenzaam

En dan is er ook nog de eenzaamheid van zijn cliënt. Dutroux mocht een tijdlang één keer per week contact hebben met een medegedetineerde, maar die heeft sinds kort de gevangenis verlaten. “Sindsdien heeft de gevangenis geen actie meer ondernomen om een nieuwe vrijwilliger te zoeken”, klinkt het bij de advocaat.

Desalniettemin krijgt Dutroux toch de kans om tweemaal per week naar de fitness te gaan, zaterdagavond en zondagnamiddag. “Al hadden we graag dat daar een langere periode tussen zat. Want hij is in zodanig slechte gezondheid, dat hij tussen zaterdag en zondag onmogelijk kan recupereren.”

Volgens Dayez wordt zijn cliënt er dan ook behandeld als een “wild beest”: “Hij wordt echt onmenselijk behandeld. Hij vraagt nochtans niet het oneindige, wel een aantal kleine zaken.”

Het gevangeniswezen wil zich alvast niet uitspreken over de zaak. “Omdat we nooit over individuele gevallen spreken”, zegt woordvoerder Kathleen Van de Vijver.