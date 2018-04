Schaarbeek - Bij een incident, zondagavond in Schaarbeek, heeft de politie een man doodgeschoten. Meer details ontbreken nog.

De politie heeft zondagavond een man doodgeschoten in de Notelaarsstraat in de Brusselse gemeente Schaarbeek. Dat bevestigt parketmagistraat Denis Goeman aan NIeuwsblad.be.

De man had zich verschanst in een woning. Waarom en of hij gewapend was, is niet duidelijk.

Het parket onderzoekt de zaak en geeft straks meer uitleg.