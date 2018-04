Zwaar busongeval met Chinese toeristen in Noord-Korea

In Noord-Korea heeft zich een “ernstig ongeval” met een bus met Chinese toeristen voorgedaan met “een zware balans”. Dat meldt het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Dat werd naar eigen zeggen zondagavond ingelicht over het ongeluk in het zuiden van het land. Leden van de Chinese ambassade in Pyongyang gingen al ter plaatse.

Het ministerie geeft geen verdere details, maar de staatszender CGTN meldde via Twitter dat een toeristenbus van een brug in Noord-Korea was gevallen en dat daarbij “meer dan dertig personen” waren omgekomen. Die tweet werd uiteindelijk verwijderd.

Het overgrote deel van de toeristen in Noord-Korea komt uit China. Ieder jaar bezoeken tienduizenden Chinezen het land, dat over een rudimentair wegennet met vaak onverharde wegen beschikt.