Club Brugge kampioen tegen Anderlecht is nog steeds reëel scenario: op deze manieren kan het

Net zoals in 2016 in het eigen Jan Breydelstadion kampioen spelen tegen Anderlecht. Dat is de grote droom van elke Club Brugge-fan. Met zeven punten voorsprong en nog vijf matchen op het programma is de vraag immers niet langer of, maar wanneer blauw-zwart zich tot Belgisch kampioen kroont.

De kraker tegen Anderlecht staat op zondag 6 mei om 14u30 op het programma. Na afloop van die wedstrijd zullen er nog negen punten te verdienen zijn. Of Club Brugge de komende match op het veld van Racing Genk nu wint of niet, blauw-zwart is sowieso afhankelijk van anderen wil het op het veld tegen Anderlecht kampioen kunnen worden. Er zijn twee scenario’s waarbij dat kan.

1) Club Brugge wint op het veld van Racing Genk

In dit geval maakt de uitslag van Anderlecht tegen Charleroi niet uit. Club Brugge moet wel hopen dat de match tussen AA Gent en Standard van zondagavond op een gelijkspel eindigt of dat AA Gent wint, maar dat de Buffalo’s in hun daaropvolgende thuiswedstrijd van vrijdag 4 mei punten laten liggen tegen Charleroi.

2) Club Brugge speelt gelijk op het veld van Racing Genk

In dit geval moet blauw-zwart hopen dat Anderlecht niet wint van Charleroi, dat Standard niet wint op het veld van AA Gent én dat AA Gent hooguit drie op zes pakt tegen Standard en Charleroi.

Als Club Brugge verliest op het veld van Racing Genk, is een titelmatch tegen Anderlecht uitgesloten. Zelfs in het meest gunstige scenario voor blauw-zwart zouden de Bruggelingen dan afhankelijk zijn van de uitslag van Standard-Racing Genk om zekerheid te hebben over de titel, en die match wordt pas na Club Brugge-Anderlecht gespeeld.