Knotsgekke taferelen na winst Napoli in kraker, Italiaanse kranten smullen mee (maar Mertens krijgt kritiek)

De wedstrijd tussen Juventus en Napoli op zondag 22 april was er eentje om nooit meer te vergeten voor de bezoekers uit Napels. Dries Mertens en co wonnen namelijk met 0-1 dankzij een late goal van Kalidou Koulibaly (ex-Genk), waardoor de titelstrijd weer helemaal open ligt. De zege tegen de grote rivaal zorgde dan ook voor gekke taferelen.

Italianen zijn zot van voetbal. Of calcio, zoals men dat in het zuiden van Europa noemt. Juventus won de voorbije zes seizoenen de titel en dus hoopt zowat iedereen buiten Turijn dat Napoli de Oude Dame deze keer wel kan onttronen. Dat geldt zeker voor de supporters in de zuid-Italiaanse stad, die al 28 jaar wachten op een nieuwe scudetto. Geen wonder dat zij door het dolle heen waren na de overwinning van Napoli op het veld van Juve.

Nobody's making it into work tomorrow pic.twitter.com/eznZqSYJnK — ItalianFootballTV (@IFTVofficial) 22 april 2018

Ecco l’accoglienza a Capodichino vista dal pullman #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/DhIy6k7C65 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 23 april 2018

These are the scenes at Naples airport as supporters gather to welcome home the squad from Turin. #Scenes @en_sscnapoli #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/Z66KFC4njp — Sempre! SSC Napoli(@SempreSSCNapoli) 23 april 2018

Maradona on IG: "We have a dream in our hearts. Grazie Koulibaly". #ForzaNapoliSempre #JuveNapoli pic.twitter.com/5O6dK1w0Rt — Everything Napoli (@NaplesAndNapoli) 22 april 2018

Cette vidéo prise depuis le bus du Napoli... pic.twitter.com/gv28JNRkhh — FrSerieA (@FrSerieA) 23 april 2018

Kritiek voor Mertens

Ook de Italiaanse kranten gingen op hun voorpagina uiteraard dieper in op de stunt van Napoli bij Juventus. Al was de Gazzetta niet bepaald lief voor Dries Mertens in hun spelersbeoordelingen.

Gazzetta dello Sport: “Napoli -1”

Corriere dello Sport: “KoulibaBUM!”

Tuttosport: “Napoli zingt, Juve huilt”

Il Mattino: “Wat een beauty!”

Napoli kreeg van de Gazzetta een score van 7,5 op 10. De beste speler van de Partenopei was volgens de roze sportkrant doelpuntenmaker Kalidou Koulibaly. De Senegalese ex-speler van Genk kreeg een 8. “Zijn goal heeft de titelstrijd heropend en de droom van Napoli in leven gehouden. Hij hield ex-speler Higuain volledig uit de wedstrijd.”

De slechtste speler van Napoli was volgens de Gazzetta Dries Mertens. Onze landgenoot werd niet gebuisd maar bleef met zijn 5 op 10 wel ver achter de rest van zijn ploegmaats. “Bevestigde zijn mindere vorm. Raakte nauwelijks een bal in het uur dat Sarri hem gaf en was nooit gevaarlijk. Gebruikte wel zijn energie in de pressing en om Benatia weg te lokken”, klonk het.