Kate Middleton naar het ziekenhuis voor bevalling van derde kind

Kate (36) werd naar het St. Mary’s ziekenhuis gebracht in Londen. Samen met prins William ging ze met de auto van Kensington Palace naar het ziekenhuis in wijk Paddington nadat ze haar eerste weeën kreeg. Daar zal ze in een luxesuite verblijven die streng bewaakt wordt.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was admitted to St. Mary’s Hospital, Paddington, London earlier this morning in the early stages of labour.



The Duchess travelled by car from Kensington Palace to the Lindo Wing at St. Mary’s Hospital with The Duke of Cambridge.