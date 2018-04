Naakte schutter die vier personen doodde in restaurant, gestopt door dapper optreden van klant: “Hij is de held van dit verhaal”

Naakt en gewapend liep de 29-jarige Travis Reinking zondag een restaurant nabij het Amerikaanse Nashville binnen en schoot er vier personen dood. Het drama had veel groter kunnen zijn, maar door het dappere optreden van een klant moest de schutter het hazenpad kiezen. “Hij is de held van dit verhaal”, stelt de politie.

Travis Reinking zat zondagochtend iets voor 03.30 uur in zijn pickup voor een vestiging van de restaurantketen Waffle House in Antioch, nabij Nashville. Minutenlang keek hij naar binnen, observeerde de gasten en stapte vervolgens uit zijn wagen. De 29-jarige man was gekleed in enkel een groene jas en gewapend met een aanvalsgeweer. Reinking opende direct het vuur en maakte twee dodelijke slachtoffers buiten het restaurant. “Vervolgens ging hij de zaak binnen en bleef schieten”, aldus politiewoordvoerder Don Aaron. Ook binnen werden twee mensen gedood. Een aantal andere klanten raakte gewond.

“Ik had heel veel geluk”, aldus Chuck Cordero, een vaste klant die op het punt stond Waffle House binnen te gaan, tegen CNN. “Op mijn vaste plek zaten twee vrouwen, één van hen is gedood, de ander raakte gewond. Mijn vriend, de kok van het restaurant, stierf toen hij probeerde te vluchten.”

BREAKING: Travis Reinking, 29, of Morton, IL, is person of interest in Waffle House shooting. Vehicle the gunman arrived in is registered to him. Gunman last seen walking south on Murfreesboro Pike. He shed is coat and is nude. See Reinking? Pls call 615-862-8600 immediately. pic.twitter.com/duoWCo5fC0 — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) 22 april 2018

Held

James Shaw Jr. in het ziekenhuis.

Het wapengeweld stopte enkel door het heldhaftige optreden van de 29-jarige James Shaw Jr., een klant van de zaak. Shaw (29) hoorde de schoten en verstopte zich bij de toiletten van het restaurant. Hij hield de naakte schutter in de gaten en sloeg toe toen hij een mogelijkheid zag. “Hij zag de schutter naar zijn wapen kijken. Op dat moment waren de schoten gestopt”, aldus politiewoordvoerder Aaron.

“Hij bestormde daarop de schutter en worstelde met hem, waarbij het lukte het wapen uit zijn handen te trekken en het over de toog te gooien”, klinkt het verder. “Vervolgens ging de schutter ervandoor. Shaw is de held van dit verhaal. Hij heeft zonder twijfel heel wat levens gered door zijn optreden.”

Shaw raakte lichtgewond. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht waar hij een selfie nam van zijn verwondingen.

Op zijn vlucht verloor Reinking zijn enige kledingstuk. De politie vermoedt dat hij naar zijn woning is gegaan, een broek heeft aangetrokken en vertrokken is. Van de schutter ontbreekt nog ieder spoor. Een man waarvan de politie meent dat het de schutter was, werd voor het laatst gezien nabij een bos in de omgeving van Waffle House en Reinkings woning.

Foto: AP

Witte Huis en Taylor Swift

Reinking had last van psychologische problemen, bericht CNN verder. In juni 2017 liep de Amerikaan zijn woning uit, gekleed in een roze jurk en gewapend met een geweer. Een passant belde de politie. Reinking zou geroepen hebben: “Is dit wat je wil?”, waarna hij het wapen in zijn wagen gooide en vertrok.

In diezelfde periode kreeg de politie melding van een zwembad over een twintiger die in een roze badjas het water in dook, het kledingstuk uittrok en in zijn ondergoed rond zwom. Toen hij uit het water kwam, schreeuwde Reinking tegen de redders dat hij een man was, terwijl hij zijn geslachtsdeel aan hen liet zien.

Een maand later werd Reinking gearresteerd omdat hij over een hek van het Witte Huis in Washington was geklommen. Volgens beveiligers had de man een duidelijk verzoek: president Donald Trump ontmoeten. Hij stelde dat hij “een soevereine burger was, met het recht het terrein te inspecteren.”

De mentale gezondheid van Reinking werd echter al eerder in vraag gesteld. In mei 2016 belden de ouders van de twintiger de hulpdiensten, omdat hun zoon last van “waanbeelden” had. Reinking was ervan overtuigd dat zangeres Taylor Swift hem stalkte en zijn telefoon zou hebben gehackt.