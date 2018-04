Jeugdbende valt MIVB-controleurs aan in Anderlechtse probleemwijk

Anderlecht - Een jeugdbende heeft zondagavond drie controleurs van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB aangevallen. Die liepen daarbij verwondingen op en moesten naar het ziekenhuis. “Schandalig, we gaan het hier niet bij laten”, klinkt het bij de MIVB.

De controleurs waren zondagavond aan het werk toen ze rond 21 uur bij een controle van vervoerbewijzen aan een bushalte in de Anderlechtse probleemwijk Peterbos aangevallen werden door een agressieve jongere. Al snel werden ze omsingeld door andere leden van de jeugdbende.

“Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was, maar ze zijn wel degelijk aangevallen”, bevestigt MIVB-woordvoerder Guy Sablon. “Ze waren aan het werken en stonden in uniform aan de halte. De jongeren hebben hun tablets afgepakt en gestolen, maar ze hebben de controleurs er ook mee verwond. Eén van hen heeft de tablet tegen de slaap gekregen, een collega werd ermee onder zijn oog gemept en moest genaaid worden. Ze zijn alle drie naar het ziekenhuis gebracht.”

Klacht

Toen de politie ter plekke kwam, waren de jongeren al verspreid en gevlucht. Er werd niemand opgepakt, maar een onderzoek is lopende. De MIVB bereidt een klacht voor tegen de aanvallers. “Dit is schandalig en we nemen het dan ook heel ernstig”, aldus Sablon. “Het is al even geleden dat er nog agressie van deze omvang was tegen controleurs, dus we gaan dit niet zomaar laten passeren.”

De politie van Anderlecht bevestigt bij Sudpresse dat er een onderzoekt loopt, maar heeft nog geen verdachten opgepakt.

Staking

De controleurs van de MIVB hebben als reactie maandagochtend het werk neergelegd. Het gaat om een "emotionele" staking van de interventie- en controleploegen, die instaan voor de ticketcontrole en de veiligheid op het net. Er zijn dus tijdelijk geen ticketcontroles, "maar dat betekent uiteraard niet dat je gratis mag rijden", benadrukt Sablon. De veiligheid wordt momenteel gewaarborgd door de politie, die tijdelijk de taken van de veiligheidsdienst overgenomen heeft.

De staking heeft geen impact op de reizigers, klinkt het. Alle bussen, trams en metro's rijden normaal. De interventie- en controleploegen tellen in totaal 155 werknemers, al zijn die door het ploegensysteem nooit allemaal tegelijk aan het werk.

Momenteel is er een overleg bezig. "We hopen dat dat snel resultaat oplevert, zodat het werk hervat kan worden", aldus Sablon. "Het is moeilijk om te zeggen hoe lang dat zal duren."

LEES OOK. Op stap in de gevaarlijkste wijk van het land: waar de politie potten mayonaise naar het hoofd gegooid krijgt

De wijk Peterbos wordt gezien als een probleemwijk in Anderlecht. Toch zullen de controles er blijven plaatsvinden. "Als je leest dat de politie verschillende onderzoeken naar moord heeft geopend in de wijk, kan je stellen dat het geen makkelijke wijk is. In onze kwaliteitsnormen is het vastgelegd dat we elke halte minstens een aantal keer moeten controleren binnen een bepaalde tijd. We zullen er dus controles blijven uitvoeren", zegt Sablon.

“Dit soort vergrijpen moet absoluut veroordeeld worden. Het is belangrijk dat justitie nu snel handelt”, zegt Kristien Van Vaerenbergh (N-VA). Foto: BELGA

“Dringend nood aan échte snelrechtprocedure”

Volgens N-VA-Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh maakt dit incident pijnlijk duidelijk dat er dringend nood is aan een échte snelrechtprocedure. “Dit soort zaken moeten veel sneller voor de rechtbank gebracht worden én er moeten zwaardere straffen worden uitgesproken”, klinkt het.

Van Vaerenbergh vraagt een krachtig signaal: “Snelrecht is noodzakelijk voor een geïntegreerd lik-op-stuk-beleid van politie en justitie en om een gevoel van straffeloosheid te vermijden dient er kordaat te worden opgetreden.” Ze pleit er ook voor dat de straffen voldoende zwaar en afschrikwekkend zijn. “Wanneer het kort en klein slaan van winkels, plunderen en het in brand steken van wagens bestraft wordt met enkel werkstraffen, dan is dit een signaal dat Brusselse jeugdbendes en relschoppers alleszins niet op betere gedachten zal brengen”, meent het N-VA-Kamerlid.

Brussels parlementlid voor het Vlaams Belang, Dominiek Lootens, wijst erop dat de Anderlechtse wijk al langer bekendstaat als een probleemwijk. Hij verwijst naar een artikel in Het Nieuwsblad over hoe politiemensen in de wijk steevast worden aangevallen door jongeren. De Anderlechtse burgemeester noemt hen in het artikel ‘kleine boefjes’. “Nochtans is dit soort van gratuit en zwaar geweld wel veel meer dan wat deugnieterij, en zou een sterker signaal vanwege de burgemeester meer dan gewenst zijn”, vindt Lootens.

Het Vlaams Belang vraagt dat er met harde hand zou worden opgetreden tegen de bendes die de wijk onleefbaar maken. “Een vaste wijkpost met 20 agenten, zoals aangekondigd, is een goed begin. Het wordt echter ook hoog tijd dat de Brusselse parketten ook hun verantwoordelijkheid opnemen”, luidt het. Hij dringt er bij Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (SP.A) op aan dat de controles in de genaamde ‘hete wijken’ nog worden opgevoerd.