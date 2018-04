Play-Off 1, een rollercoaster van emoties: zo zag u de kansen in de race om de titel al evolueren

Play-Off 1 is een rollercoaster van emoties. Dat blijkt uit de poll die we na elke wedstrijd deden. Ondanks de royale voorsprong van Club Brugge, geloofde u na twee speeldagen in Play-Off 1 toch voluit in de titelkansen van AA Gent. Om een week later weer hoopvol naar Anderlecht te kijken om de spanning terug te brengen.

Speeldag 1

Op de eerste speeldag van Play-Off 1 wordt de toon meteen gezet. Anderlecht gaat thuis verliezen van AA Gent en lijkt voor u meteen uitgeschakeld in de race om de titel. De Buffalo’s schijnen dan weer de grootste concurrent van Club Brugge te zullen worden.

Speeldag 2

Eén week later bereikt het geloof in AA Gent een zenit. Na winst op het veld van Anderlecht, kloppen de mannen van Yves Vanderhaeghe ook Club Brugge. U bombardeert AA Gent zowaar tot nieuwe titelfavoriet.

Speeldag 3

Na drie speeldagen in Play-Off 1 ziet de hemel er weer heel anders uit. Een zwak AA Gent gaat met de billen bloot op het veld van Standard, een sterk Anderlecht wint van Club Brugge. Voor leider Club Brugge al de tweede nederlaag op rij, maar toch stijgt het geloof in een Brugse titel weer.

Speeldag 4

Na vier speeldagen lijkt u helemaal zeker: Club Brugge wordt kampioen! De Bruggelingen spelen alle twijfels van zich af met een flitsende 6-0 tegen Charleroi. Intussen laat AA Gent punten liggen tegen Racing Genk (0-0) en gaat Anderlecht ten onder op het veld van Standard.

Speeldag 5

Op speeldag vijf nog meer van hetzelfde liedje: Anderlecht en AA Gent die nog maar eens van hun pluimen laten. Club Brugge verzuimt de tegenstand echter helemaal K.O. te slaan: in het eigen Jan Breydel incasseert het in minuut 93 de 4-4 tegen Standard. Het doet het geloof in een titel van Standard zowaar toenemen - die kans schat u nu zelfs groter dan dat AA Gent kampioen wordt.

Dat Club Brugge al op de zevende speeldag kampioen speelt tegen Anderlecht, is nog steeds een reëel scenario: op deze manieren kan het.