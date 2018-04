Meerdere maanden geen rechtstreekse treinen tussen Antwerpen en Roosendaal

Brussel -

Zeker vier maanden lang, van 3 mei tot eind augustus, rijden er tijdelijk geen rechtstreekse treinen tussen Antwerpen en Roosendaal. Dat meldt de NMBS. De treinen op de lijn Puurs-Roosendaal worden beperkt tot Essen. Tussen Essen en Roosendaal legt de NMBS voor die periode een pendeldienst in. Reden hiervoor is een vertraging in het homologatieproces voor gerenoveerd NMBS-materieel in Nederland.