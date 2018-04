Jobbeurs Oost-Vlaanderen: speeddaten met 25+ aantrekkelijke werkgevers

De tweede editie van de Jobbeurs Oost-Vlaanderen die op 26 april doorgaat in Flanders Expo wordt een succes. Tenminste, dat mag je aannemen op basis van de eerste editie vorig jaar die meer dan 1.000 bezoekers trok. Voor wie is een bezoekje aan de Jobbeurs een must?

Ingenieurs, administratieve duizendpoten, marketing & communicatiespecialisten, trein- en busbestuurders, technici, IT-profielen, accountants, politieagenten, … het functieaanbod van de aanwezige bedrijven is opnieuw erg divers. Op dit regionaal geënte jobevent in Flanders Expo kan je meer dan 25 interessante werkgevers uit eigen streek spreken.

Grote werkgevers met een divers jobaanbod als Bpost, NMBS en Stad Gent stellen je er hun interne keuken voor, maar ook hightechbedrijven, industriespelers en non-profitorganisaties hebben mooie jobkansen voor je in huis. Er komen in vergelijking met de eerste editie heel wat nieuwe exposanten bij.

Ruim aanbod

Is de Jobbeurs Oost-Vlaanderen iets voor jou? Reken maar. Op de vorige editie kwam 95 procent van de bezoekers uit Oost-Vlaanderen. De verdeling op het vlak van opleiding bewijst dat deze beurs voor elk wat wils biedt: bezoekers met een secundair, hogeschool- en universitair diploma waren nagenoeg perfect gelijk verdeeld. Net als leeftijd en jobstatus: evenveel actief werkzoekenden als werkenden kwamen een kijkje nemen. Daarmee is de jobbeurs Oost-Vlaanderen erg breed georiënteerd.

