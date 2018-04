In zwembad betrapte gluurder krijgt dertig maanden cel

Lokeren / Gent - De 41-jarige Lokeraar die in de kleedkamers van een Gents zwembad betrapt werd tijdens het begluren van een 14-jarige jongen, is maandagochtend door de Gentse correctionele rechter veroordeeld tot dertig maanden cel, waarvan tien maanden effectief voor aanzetten tot ontucht en het bezit en verspreiden van kinderporno.

De veertiger werd op 24 juni 2017 betrapt in de kleedkamers van zwembad Rozebroeken in Gent, waar hij onder het hokje van een veertienjarige jongen probeerde te kijken. Een van de getuigen was een politie-inspecteur en hield de man staande. De betrapping bracht een gerechtelijk onderzoek op gang, waarbij de Lokeraar ontmaskerd werd als een notoir verzamelaar van kinderporno.

Uit het onderzoek bleek dat de man tussen juni 2014 en juni 2016 maar liefst 7.411 kinderpornografische beelden verstuurde en ontving, en dat hij ook duchtig in de weer was op chatboxen. Hij zette minderjarige jongens onder meer aan tot webcamseks en in verschillende chatboxen wisselde hij ‘tips’ uit met gelijkgestemde zielen over hoe ze minderjarigen konden overtuigen compromitterende beelden door te sturen.

De Lokeraar werd in 2006 en 2009 al veroordeeld voor het bezit van kinderporno, en werd eerder al geïnterneerd voor het bezit van de kinderporno. Een gerechtspsychiater oordeelde in zijn verslag dat de man een psychoseksuele stoornis heeft, maar dat hij wel toerekeningsvatbaar is en zich dus bewust is van zijn daden.

Rechter Anthony Van Mol veroordeelde de man maandagochtend tot dertig maanden cel, waarvan tien maanden effectief. De man mag geen enkel contact meer hebben met minderjarigen en moet opgenomen worden om zijn psychoseksuele gedragsstoornis aan te pakken. Hij is ook voor twintig jaar uit zijn rechten ontzet.